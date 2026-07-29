OXXO dio a conocer que ampliará su oferta de despensa con más productos básicos, al ofrecer en sus aparadores productos como huevos u otros alimentos de consumo cotidiano.
El objetivo de OXXO será competir con las llamadas “tienditas de la esquina”, pues la cadena es mayormente conocida por vender productos “tipo botana” como:
- Cerveza
- Refrescos
- Snacks
- Botanas
- Cigarros
Para alcanzar su meta, OXXO señaló que se enfocará en presentaciones pequeñas y en ofrecer precios más accesibles, adaptadas a las necesidades de los consumidores.
OXXO busca competir en la venta de productos básicos con presentaciones pequeñas y precios bajos
Según adelantó José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de Femsa, las prioridades estratégicas de OXXO serán fortalecer la venta de productos básicos.
Necesitamos ser mucho más agresivos, a medida que nos expandimos, es en el desarrollo de la despensa (como comestibles y reabastecimiento diario). No somos los ganadores allíJose Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de Femsa
Fernández Garza-Lagüera dijo que OXXO buscará ajustar su estrategia en ofrecer precios muy competitivos en comparación a los que se venden en comercios similares.
Comentó que el objetivo es posicionar a OXXO como una opción para el reabastecimiento diario de productos de despensa, compitiendo con:
- Tiendas especializadas en descuentos
- Comercio tradicional
- Supermercados
OXXO reforzará oferta de comida preparada y café
Además de impulsar la venta de productos básicos, los directivos también informaron sobre sus estrategias para crecer en sectores como:
- Fortalecer el servicio de café
- Aumentar los servicios digitales de Spin
- Apostar por la venta de comida preparada