OXXO dio a conocer que ampliará su oferta de despensa con más productos básicos, al ofrecer en sus aparadores productos como huevos u otros alimentos de consumo cotidiano.

El objetivo de OXXO será competir con las llamadas “tienditas de la esquina”, pues la cadena es mayormente conocida por vender productos “tipo botana” como:

Cerveza

Refrescos

Snacks

Botanas

Cigarros

Para alcanzar su meta, OXXO señaló que se enfocará en presentaciones pequeñas y en ofrecer precios más accesibles, adaptadas a las necesidades de los consumidores.

Huevos (Pixabay)

OXXO busca competir en la venta de productos básicos con presentaciones pequeñas y precios bajos

Según adelantó José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de Femsa, las prioridades estratégicas de OXXO serán fortalecer la venta de productos básicos.

Necesitamos ser mucho más agresivos, a medida que nos expandimos, es en el desarrollo de la despensa (como comestibles y reabastecimiento diario). No somos los ganadores allí Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de Femsa

Fernández Garza-Lagüera dijo que OXXO buscará ajustar su estrategia en ofrecer precios muy competitivos en comparación a los que se venden en comercios similares.

Comentó que el objetivo es posicionar a OXXO como una opción para el reabastecimiento diario de productos de despensa, compitiendo con:

Tiendas especializadas en descuentos

Comercio tradicional

Supermercados

FEMSA celebra 135 años de crecimiento. (Cortesía )

OXXO reforzará oferta de comida preparada y café

Además de impulsar la venta de productos básicos, los directivos también informaron sobre sus estrategias para crecer en sectores como: