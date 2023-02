El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, pidió “no ser distraído” con encuestas por una supuesta candidatura para la Jefatura de Gobierno de la CDMX en las elecciones 2024.

Durante la inauguración del Centro de Realidad Virtual, Omar García Harfuch aseguró que no está distraído con una posible candidatura, porque su actual cargo no se lo permite.

Al respecto, el titular de la SSC-CDMX comentó que pensar en una supuesta candidatura para las elecciones 2024 sería en detrimento de la policía y de la ciudadanía.

“Lo que nos gustaría es que la ciudadanía sepa que tiene una policía que no tiene distracción alguna. Mi trabajo en particular no permite tener una distracción así, porque sería muy malo para la propia policía y muy malo para la ciudadanía”

Omar García Harfuch. Titular de SSC-CDMX