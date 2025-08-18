A partir de este 15 de agosto podrás disfrutar del nuevo Museo del Cacao y Chocolate en CDMX; una experiencia totalmente diferente al Museo del Chocolate en la Roma.

Acá te compartimos qué actividades hay, su ubicación, cómo llegar y el precio de entrada para el nuevo Museo del Chocolate en CDMX.

Nuevo Museo del Chocolate en CDMX (especial)

¿Qué actividades tiene el nuevo Museo del Chocolate en CDMX?

Te compartimos todas las actividades que podrás encontrar en el nuevo Museo del Chocolate en CDMX, también conocido como Choco Story Zocalo Museo del Cacao y Chocolate:

3 pisos de recorrido inmersivo: Salas temáticas que cuentan la historia del cacao

Talleres para aprender a hacer figuras de chocolate con chocolateros profesionales

Proyecciones y maquetas

Audioguías para aprender sobre el cultivo, producción y simbolismo del cacao

Juegos interactivos

Degustaciones: Prueba chocolate en bebidas o tabletas artesanales

Tienda de souvenirs: Compra barras de chocolate y otros productos

Nuevo Museo del Chocolate en CDMX (especial)

Ubicación y cómo llegar al nuevo Museo del Chocolate en CDMX

El Museo del Cacao y Chocolate se encuentra en el Zócalo, a espaldas de la Catedral de la CDMX; acá te compartimos su ubicación y cómo llegar:

Ubicación: República de Guatemala 24 Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 CDMX

Cómo llegar:

Metro: Línea 2 Estación Zócalo (Caminas aproximadamente 4 minutos)

Metrobús: Línea 4 Estación Hidalgo (Caminas aproximadamente 4 minutos)

Metrobús: Línea 4 República de Argentina (Caminas aproximadamente 5 minutos)

¿Qué precio tiene el nuevo Museo del Chocolate en CDMX?

Te compartimos los precios del nuevo Museo del Chocolate en CDMX o del Choco Story Zocalo Museo del Cacao y Chocolate:

Entrada general: 300 pesos

Residentes de CDMX o Edomex: 250 pesos (presentando INE o licencia)

Estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad: 200 pesos (con credencial vigente)

Niños de 6 a 12 años: 150 pesos

Menores de 5 años: Gratis

Taller de chocolate (incluye entrada): 800 pesos

Asimismo, éste es el horario para el nuevo Museo del Chocolate en CDMX:

Horario: lunes a domingo de 10:00 a.m a 6:00 p.m