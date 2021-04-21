México.- Una agresión sufrió el periodista Humberto Pagdett por parte de presuntos narcomenudistas cuando realizaba una investigación sobre la venta de drogas en Ciudad Universitaria.

El periodista relató que durante la semana pasada acudió al campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para documentar la venta de sustancias prohibidas, donde en diferentes ocasiones pudo adquirir mariguana, cocaína, dos variedades de piedra, ácido y dos gomitas, que son un pequeño ladrillo, en estado puro.

En el espacio noticioso de Ciro Gómez Leyva comentó que este martes, alrededor de las 16:00 horas, fue a recoger la heroína cuya compra acordó con un vendedor que no la tenía disponible en ese momento.

El hecho tuvo lugar en el frontón que está junto a la facultad de Ingeniería.

"Me acerqué con un grupo diferente de personas, y me vieron una cámara que yo traía oculta en la bolsa de una chamarra, en mi opinión la luz reflejó el vidrio de la lente, me lo encontraron, me jalonearon", comentó el comunicador, quien detalló que alrededor de 30 personas están más o menos distribuidos en cuatro o cinco grupos.

"Entonces me llevan hacia una esquina, me quitan las cosas, yo hago resistencia, trato de retener la cámara y en ese momento uno de ellos me apunta con una pistola automática, me la pone a unos centímetros de la cara y me da la cuenta, diciéndome que si no entregaba la cámara iba a disparar.”

Posteriormente, abundó, “se acerca otra persona con un revólver y también me apunta, y finalmente, una tercera persona con otra automática cromada, corta cartucho, sale de la recámara un casquillo usado y también me apunta".

Humberto Pagdett recibió un cachazo, por el que le dieron cinco puntadas le dieron en la enfermería de la UNAM.

“Yo no sé si los vendedores sea alumnos, lo que sí me queda claro es que los clientes los son.

“Y esta es una mariguana, una cocaína, que son resultado de la explotación de personas, de asesinatos de niños y viejos; de familias enteras. Los universitarios no lo ven; los universitarios dicen ser la conciencia nacional, pero ahí está también la estupidez de la violencia; la brutalidad”, reflexionó el comunicador.

El periodista narró y presentó audios de la agresión que sufrió: