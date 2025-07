🚨 Whitexicans :

Porque estas whitexicans denunciaron que un restaurante en Polanco las corrió.

😭

El restaurante Bagatell tiene un horario de cierre a la 1 am; sin embargo, ellas se quedaron hasta la 1:30 am.

🐒

Pagaron 25 mil de cuenta y no las dejaron amanecer ahí.

😡#RT… pic.twitter.com/Pzx370G3tW