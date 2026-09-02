Gustavo Petro realizó su primera visita internacional tras dejar el cargo y arribó a México a finales de agosto.

El 2 de septiembre de 2026 el expresidente de Colombia se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, encuentro que presumió en redes sociales con una foto en el Zócalo de la CDMX.

Gustavo Petro, de 66 años de edad, acudió también a la UNAM para presentar su libro Economía política de la Crisis Climática, cuya conferencia magistral en el auditorio Alfonso Caso agotó entradas y atrajo largas filas de estudiantes.

Gustavo Petro presume su reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

El miércoles 2 de septiembre, Gustavo Petro compartió una foto en X donde se le ve posando frente a la bandera de México en el Zócalo de la CDMX.

“Acabo de salir de hablar con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum”, escribió Gustavo Petro en X.

La visita de Gustavo Petro a Palacio Nacional se realizó a un mes de que el exmandatario dejara la presidencia de Colombia.

Gustavo Petro tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (X/@petrogustavo)

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado por la visita de Gustavo Petro, quien se encuentra en México para la presentación de su libro.

Se desconoce los temas que discutieron Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, ya que la visita no fue de carácter oficial.

Gustavo Petro presentará su libro en la UNAM en un auditorio “abarrotado”

El miércoles 2 de septiembre se realizará la presentación del libro “Economía política de la Crisis Climática”, de la autoría de Gustavo Petro.

La presentación del libro de Gustavo Petro será en el auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria e inició a la 13:30 p.m.

Los accesos para acudir a la presentación del libro de Gustavo Petro se agotaron desde que se lanzó la convocatoria.

Videos que circulan en redes sociales muestran una extensa fila de jóvenes interesados en acudir a la conferencia magistral de Gustavo Petro.

Algunos de los asistentes a la presentación del libro expresaron que admiraban el trabajo de Gustavo Petro.