Al momento, Claudia Sheinbaum no tiene planeado reunirse con el exPresidente de Colombia, Gustavo Petro.

En su conferencia matutina de este 12 de octubre, la Presidenta de México informó que Preto no solicitó reunirse con el Poder Ejecutivo durante su paso por territorio mexicano.

“No nos ha pedido reunión en esta ocasión. La primera vez que estuvo en México, vino, estuvimos platicando y ahora vino a la Feria del libro y otras actividades. No nos lo ha planteado”, señaló. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

No obstante, Sheinbaum -de 64 años- aclaró que Palacio Nacional, pero sobre todo México, mantiene sus puertas abiertas.

Gustavo Petro presente en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México

El pasado sábado 10 de octubre, Petro estuvo en la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de Mexico, donde presentó el libro “Nuestra América en vilo” de Armando Bartra; así como ofreció una conferencia titulada “Colombia ante el abismo”.

Ese mismo día concluyó su agenda pública en el país, la cual incluyó una participación en el XXX Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, un encuentro impulsado por el Partido del Trabajo, que reunió a delegaciones y representantes de 39 países, 101 organizaciones de izquierda y que también formó parte de la FIL Zócalo 2026.

Se desconoce la fecha en que Gustavo Petro saldrá del país.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Alejandro García/EFE / EFE)

Esta es la segunda visita del político -de 66 años- a México, tras concluir su mandato presidencial en Colombia el 7 de agosto de 2026.

Su primera parada en territorio mexicano duró tres días, tiempo en que participó en actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunado a esto llevó a cabo la presentación de su libro sobre la economía política de la crisis climática, el cual comenzó a redactar durante la pandemia.