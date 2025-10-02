A más de un mes de que el cuerpo de Alma Elena, la mujer emparedada en la colonia Narvarte en CDMX fue encontrado, detuvieron a su presunto asesino Febronio N.

El asesino de Alma Elena había huido de la Ciudad de México, pero autoridades aún no han confirmado en qué Estado de la República Mexicana fue detenido.

Asesino de Alma Elena, la mujer emparedada en la Narvarte, fue detenido

La historia del hallazgo del cuerpo de Alma Elena el 14 de agosto de 2025, emparedada en un edificio en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, conmocionó a la CDMX, siendo que su presunto asesino ya fue detenido.

A través del reportero C4 Jiménez, se informó que Febronio N fue detenido, acusado de ser el responsable del asesinato de Alma Elena.

Según se cree, Febronio N era vigilante de la obra donde emparedó a Alma Elena en la colonia Narvarte de la CDMX, siendo la pareja de la víctima.

Reportes apuntan a que el asesino de Alma Elena fue capturado en un Estado de la República Mexicana luego de que huyó de la CDMX, pero aún no se confirma si fue en Puebla o Veracruz.

Sin embargo, se cree que fue la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX quiénes detuvieron al asesino de Alma Elena para trasladarlo a la dependencia en la capital.

Hasta la noche del 1 de octubre, Febronio N, el asesino de Alma Elena se encontraba iniciando su proceso de detención en la Fiscalía de la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX para luego ser trasladado al Reclusorio Norte.

Alma Elena Sánchez Marcelo de 30 años de edad, llevaba un mes con reporte de desaparición luego de que su familia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, informó que viajó a la CDMX en busca de trabajo.