Gloria Steinem, periodista, escritora y una de las figuras más importantes del feminismo moderno, murió el miércoles 2 de septiembre a los 92 años.

De acuerdo con los reportes, la activista falleció en su casa de Nueva York, Estados Unidos, rodeada de personas cercanas, informó su fundación.

¿De qué murió Gloria Steinem?

Hasta ahora, no se ha informado de qué murió Gloria Steinem, pues de acuerdo con la Fundación Gloria, esta confirmó que la periodista falleció “pacíficamente” en su residencia de Nueva York, pero no proporcionó detalles sobre la causa de muerte.

Por ello, cualquier versión que atribuya su fallecimiento a una enfermedad o padecimiento específico carece, por el momento, de confirmación oficial.

Medios como EL PAÍS, CBS News y The Washington Post coinciden en que la causa de muerte de Gloria Steinem a sus 92 años de edad, no ha sido revelada.

Gloria Steinem muere a los 92 años de edad (Susan RAGAN / AFP / AFP)

Gloria Steinem dedicó su vida al feminismo

Antes de convertirse en un referente del movimiento por los derechos de las mujeres, Gloria Steinem comenzó su carrera periodística durante la década de 1960, en donde uno de sus trabajos más conocidos fue una investigación encubierta sobre las condiciones laborales de las mujeres que trabajaban como conejitas en el Playboy Club de Nueva York.

Su activismo cobró fuerza después de participar en reuniones donde mujeres compartían sus experiencias, entre ellas las relacionadas con el aborto.

A partir de entonces, Gloria Steinem combinó el periodismo con el activismo y durante décadas recorrió Estados Unidos y otros países para participar en conferencias, protestas y movimientos por la igualdad.

Steinem también fue cofundadora de la revista Ms. y recibió en 2013 la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los máximos reconocimientos civiles de Estados Unidos; su muerte deja un legado que marcó profundamente la lucha por los derechos de las mujeres.