El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, dio a conocer el programa “Gobierno Nocturno MH”, estrategia que tiene como objetivo fortalecer las acciones de seguridad, servicios urbanos y atención de emergencias durante las noches y madrugadas en el Mundial 2026.

A un mes de que llegue la jornada mundialista, el mandatario municipal detalló que esta iniciativa contempla un operativo especial, al mismo tiempo que se refuerza la capacidad operativa 24/7 de Protección Civil, Jurídico y Gobierno, Blindar MH y la Ola de Servicios.

Miguel Hidalgo prepara operativo especial de seguridad para el Mundial 2026

Durante su mensaje, Mauricio Tabe señaló que se priorizarán espacios donde habrá eventos masivos y alta afluencia de visitantes nacionales e internacionales, como mercados, especialmente en horarios nocturnos.

Asimismo, dio a conocer que se contará con un coordinador nocturno encargado de supervisar las acciones de las 19:00 a las 7:00 horas, cargo que se rotará entre las distintas dependencias para atender casos de inseguridad, caída de árboles, inundaciones, recolección de basura, riñas, ruido excesivo o incumplimiento de horarios.

“Queremos que el Mundial se disfrute con seguridad y orden; que los vecinos estén tranquilos y que quienes nos visitan se lleven la mejor impresión de una alcaldía segura y de una alcaldía que tiene lo mejor de la Ciudad de México” Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

El presidente municipal hizo un llamado a las y los comerciantes a respetar el horario y niveles de ruidos permitidos en la alcaldía para evitar multas o sanciones administrativas. Finalmente, Mauricio Tabe recordó que las y los vecinos pueden denunciar irregularidades o emergencias en Base Sombra al 55 5278 4310 y vía WhatsApp al 55 4608 1883.

Con el “Gobierno Nocturno MH”, el gobierno municipal se compromete a garantizar una alcaldía segura para visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026 y consolidar a la demarcación como una de las favoritas.