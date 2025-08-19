Mauricio Tabe solicitó al gobierno de la Ciudad de México y al Congreso local ampliar hasta el primer semestre de 2026 el plazo de ejecución de los proyectos del Presupuesto Participativo.

El alcalde de Miguel Hidalgo advirtió que las demarcaciones necesitan tiempo suficiente para garantizar obras de calidad y evitar trabajos apresurados.

Mauricio Tabe anuncia presupuesto participativo y programa Peso a Peso

Mauricio Tabe anunció que está listo para duplicar los recursos del Presupuesto Participativo 2025 , mediante el programa Peso a Peso.

Este ha permitido mejorar calles, parques y plazas, dando a los vecinos la posibilidad de decidir en qué se invierten los recursos de su colonia.

Alcaldía Miguel Hidalgo avanza en reparación de baches

En torno al programa #AntibachesMH, Mauricio Tabe informó que se lleva un avance del 59 por ciento en poco más de una semana, con mil baches reparados .

Ello, dentro de la meta de mil 700, destacando el esfuerzo de las cuadrillas propias y contratadas para lograr una alcaldía “Cero Baches”.

Mauricio Tabe mejora obras viales en Miguel Hidalgo

El alcalde Mauricio Tabe celebró que pronto comenzarán los trabajos de reencarpetado de la lateral de Río San Joaquín y confía en que se reparen vías primarias como: