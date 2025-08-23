Mauricio Tabe, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), relanzó la Revista Gobernanza para posicionar agenda municipalista y alzar la voz contra la política centralista que amenaza a México.

Ante el lanzamiento de Gobernanza, Mauricio Tabe llamó a la unidad de los alcaldes, ex alcaldes, Comités Estatales para levantar la bandera que distingue al PAN, que es la agenda que verdaderamente ve por la gente.

“Hoy desempolvamos los viejos discursos en contra del centralismo que asfixiaban la vida municipal, la vida política, municipal y de las entidades federativas, de verdad, estamos regresando al pasado y hoy más que nunca la ANAC está llamada a levantar la voz y todos los alcaldes y ex alcaldes”. Mauricio Tabe

Mauricio Tabe (Cortesía)

Mauricio Tabe resalta gobiernos del PAN en lanzamiento de “Gobernanza”

Desde las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabe anunció el lanzamiento de Gobernanza y destacó los resultados de los gobierno del PAN, que han marcado la diferencia.

“Donde el PAN gobierna a nivel municipal, se ordenan las finanzas públicas, son municipios más transparentes y reconocidos, son municipios que le apuestan a la recuperación de los espacios públicos, a las mejoras de los deportivos, a la mejora de las calles y le apuestan a la seguridad, que le apuestan también a la innovación. Los gobiernos municipales del PAN se distinguen por innovar y apostar al cuidado del medio ambiente”. Mauricio Tabe

Mauricio Tabe dijo que los logros se sienten, se viven y los palpa la población, pero ahora con el lanzamiento de Gobernanza, quedarán plazados en este medio de comunicación digital.

Asimismo, la Revista Gobernanza será un espacio de reflexión, análisis y conocimiento sobre los temas fundamentales que inciden en la vida municipalista de la Nación y se publicará de forma bimestral.

Mauricio Tabe resaltó que la vida municipal se ha visto amenazada por el gobierno centralista federal, pues en este año los gobiernos municipales han sufrido un recorte de recursos de más de 10%.

“Este año, todos los gobiernos municipales del país sufrimos el recorte de más de 10%de recursos del FAIS, seguramente para muchos de ustedes era impensable, porque muchos de ustedes gobernaron en la generación de alcaldes donde la bandera federalista y municipalista era la tendencia”. Mauricio Tabe

Mauricio Tabe lanza “Gobernanza” para posicionar agenda municipalista; primera edición ya está disponible

Mauricio Tabe anunció el lanzamiento de la Revista Gobernanza, cuya primera edición ya se encuentra disponible en los distintos medios digitales de la ANAC México; será de libre disposición y utilidad para autoridades y funcionarios locales.

Para el lanzamiento de Gobernanza, se citaron a más de 100 funcionarias y funcionarios locales de diversas partes del país, así como figuras destacadas como ex presidentas y presidentes municipales humanistas.

Durante el evento también se realizó la Conferencia Magistral “Menstruación digna; un derecho humano y una deuda social pendiente”, así como un panel sobre la gestión municipal con perspectiva de género.