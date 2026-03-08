Un grupo de manifestantes por el Día Internacional de la Mujer atravesó las vallas de la Catedral en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), pero autoridades las desalojaron.

Videos captaron que el grupo de manifestantes que lograron atravesar las vallas arrojaron humo morado en representación del Día Internacional de la Mujer.

Manifestantes del Día Internacional de la Mujer cruzan vallas; no hay lesionadas

Las autoridades de la CDMX rodearon monumentos históricos desde días antes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, argumentando protección para las manifestantes.

Sin embargo, las mujeres que asistieron a la marcha de hoy 8 de marzo de 2026 en el Centro Histórico de la CDMX, lograron cruzar vallas frente a la Catedral.

Según la información brindada, fue un grupo pequeño de mujeres que lograron cruzar las vallas tras quitar el blindaje que se colocó.

Tras ello, se mostró que las manifestantes arrojaron humo morado antes de que policías de la CDMX las llamaran a salir de la zona cerca de la Catedral en el Zócalo.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, informó que las manifestantes fueron llamadas a desalojar y así “evitar que causaran daño”, asegurando no hubo personas lesionadas.

“Personal de la Policía Metropolitana formó una línea de contención para encauzar a un grupo de manifestantes que cruzó una puerta de las vallas colocadas al exterior de la Catedral en el Zócalo capitalino, donde las exhortaron a desalojar el lugar y evitar que causaron daños. Cabe señalar que no se registraron personas lesionadas”. Comunicado de la SSC.

SSC informa sobre las manifestantes que cruzaron las vallas en la marcha del Día Internacional de la Mujer. (@SSC_CDMX)

Retiran martillos en la marcha del Día Internacional de la Mujer

Manifestantes lograron derribar vallas en la Catedral de la CDMX en la marcha del Día Internacional de la Mujer, además de que se informó el retiro de martillos en algunas de las asistentes.

El subsecretario de gobernación de la CDMX, César Cravioto, informó que la SSC decomisó “martillos, aerosoles y diversos objetos” que eran un peligro para las manifestantes.

Según Cravioto, el retiro de los objetos promueve que la marcha por el Día Internacional de la Mujer “desarrolle de forma pacífica y con respeto para todas”.

Decomisan artefactos peligrosos en la marcha del Día Internacional de la Mujer. (@craviotocesar)

