La Ciudad de México (CDMX) anunció una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el cual se conmemora el 8 de marzo de 2026.

La agenda que incluye actividades culturales y deportivas fue compartida en redes por el gobierno de CDMX. Acá te decimos hora, lugar y fecha:

Iluminación 8M

El 9 de marzo a las 19:00 horas, en la calle 20 de noviembre.

La iluminación feminista se realizará en el Zócalo.

Relatos de Mujeres poderosas

El 9 de marzo de 12:00 a 17:00 horas , en 27 Unidades Territoriales Siempre Vivas.

Se realizará la reflexión sobre el poder, las mujeres y los estereotipos.

Mujeres en movilidad

El 11 de marzo de 10:00 a 14:00 horas , en el Museo José Luis Cuevas.

Se llevará a cabo reconocimiento laboral y condiciones dignas.

Exposición + Stand de servicios

El 17 marzo a las 11:00 horas , en la Biblioteca COLMEX.

Vinculación académica y atención directa (Permanece hasta 23 marzo).

Actividades en CDMX por el Día Internacional de la Mujer (CDMX)

Sinfonía de mujeres creadoras y transformadoras

El 19 de marzo a las 11:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Habrá en encuentro con artistas.

Deportistas y Artistas: el reto de cuidar y triunfar

El 20 marzo a las 11:00 horas , en Utopía Meyehualco.

Apapacho estético

El 23 de marzo a las 11:00 horas , en Unidad territorial Siempre Vivas GAM.

Reparación simbólica y dignificación a sobrevivientes de violencia ácida.

“La tierra también es nuestra”

El 26 de marzo a las 11:00 horas, en Av. Año de Juárez 9700, Col. Quirino Mendoza, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco.

Entrega de certificados de derechos agrarios a ejidatarias y comuneras (180 a 200).