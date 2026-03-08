Actividades en CDMX por el Día Internacional de la Mujer

La Ciudad de México (CDMX) anunció una serie de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el cual se conmemora el 8 de marzo de 2026.

La agenda que incluye actividades culturales y deportivas fue compartida en redes por el gobierno de CDMX. Acá te decimos hora, lugar y fecha:

Iluminación 8M

El 9 de marzo a las 19:00 horas, en la calle 20 de noviembre.

La iluminación feminista se realizará en el Zócalo.

Relatos de Mujeres poderosas

El 9 de marzo de 12:00 a 17:00 horas, en 27 Unidades Territoriales Siempre Vivas.

Se realizará la reflexión sobre el poder, las mujeres y los estereotipos.

Mujeres en movilidad

El 11 de marzo de 10:00 a 14:00 horas, en el Museo José Luis Cuevas.

Se llevará a cabo reconocimiento laboral y condiciones dignas.

Exposición + Stand de servicios

El 17 marzo a las 11:00 horas, en la Biblioteca COLMEX.

Vinculación académica y atención directa (Permanece hasta 23 marzo).

Sinfonía de mujeres creadoras y transformadoras

El 19 de marzo a las 11:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Habrá en encuentro con artistas.

Deportistas y Artistas: el reto de cuidar y triunfar

El 20 marzo a las 11:00 horas, en Utopía Meyehualco.

Apapacho estético

El 23 de marzo a las 11:00 horas, en Unidad territorial Siempre Vivas GAM.

Reparación simbólica y dignificación a sobrevivientes de violencia ácida.

“La tierra también es nuestra”

El 26 de marzo a las 11:00 horas, en Av. Año de Juárez 9700, Col. Quirino Mendoza, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco.

Entrega de certificados de derechos agrarios a ejidatarias y comuneras (180 a 200).

