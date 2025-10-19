La Lotería Nacional, encabezada por su directora general Olivia Salomón, conmemoró los 45 años de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) con la emisión de un billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1724.

La directora de la Lotería Nacional destacó la labor de la COMAR para garantizar el derecho al refugio y protección en México, así como su papel como referente en América Latina para quienes huyen de la persecución o la violencia.

Olivia Salomón destaca labor humanitaria de la COMAR

En el acto participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, y la coordinadora general de la COMAR, Xadeni Méndez Márquez, quienes resaltaron la importancia de fortalecer los procedimientos y la atención a las personas que requieren refugio.

Previo a la develación del billete, Medina Padilla señaló que este aniversario alienta a construir un México que honra su tradición de asilo y protección.

Es un gran gusto que la Lotería Nacional emita un billete conmemorativo por el 45 aniversario de la COMAR, pues a través de estos billetes se expresan mensajes de identidad, esperanza y solidaridad. Arturo Medina Padilla

Por su parte, Olivia Salomón subrayó que la Lotería Nacional acompaña los grandes momentos del país y que el billete conmemorativo celebra la tradición humanitaria y hospitalaria de México, recordando que el país acoge y acompaña a quienes buscan un nuevo comienzo.

Este billete conmemorativo de la Lotería Nacional rinde homenaje a esta historia de solidaridad, recordándonos que somos una nación que no cierra puertas, que acompaña y que abraza a quienes buscan un nuevo comienzo. Olivia Salomón

La coordinadora general de la COMAR, Xadeni Méndez Márquez, indicó que el billete es un homenaje y un acto de gratitud hacia quienes encontraron en México protección y nuevas oportunidades tras huir de la violencia y la persecución.

Durante su intervención, Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, reconoció que el billete visibiliza a las personas refugiadas y refuerza la política de México como un país solidario y respetuoso de los derechos humanos.

Lotería Nacional emite billete conmemorativo por los 45 años de la COMAR. (Cortesía)

El billete, con una emisión de 2 millones 400 mil cachitos, ya se encuentra a la venta a nivel nacional y en miloteria.mx. Cuenta con un Premio Mayor de 11 millones de pesos por serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos.

El Sorteo se realizará el domingo 26 de octubre a las 20:00 horas, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.