Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) frustraron un robo y abatieron a uno de los presuntos asaltantes en Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según fuentes oficiales, uno de los ladrones murió luego de abrir fuego contra los oficiales, mientras que otro fue detenido y entregado a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Lomas de Chapultepec: repelen agresión y abaten a presunto asaltante (ssc)

Decomisan herramientas, caja fuerte y armas cortas a presuntos asaltantes en Lomas de Chapultepec

La SSC explicó en un comunicado que policías capitalinos atendieron una frecuencia de radio en la que se alertaba sobre un robo a casa habitación en la calle Montañas Rocallosas de Lomas de Chapultepec.

En el lugar, un guardia de seguridad privada comentó que vio a unos sujetos entrar a una vivienda, por lo que solicitó apoyo llamando al número telefónico del cuadrante, mientras continuaba vigilando a distancia.

Los uniformados montaron un operativo en la zona y vieron a dos presuntos responsables que intentaban escapar; al notar su presencia, uno de ellos disparó, por lo que, al intentar repelerlo, el sujeto resultó con heridas mortales.

Otro implicado más, de 28 años, fue detenido por autoridades y presentado ante el agente del Ministerio Público, junto a los objetos que le fueron decomisados en ese momento:

Dos armas de fuego cortas

Una mochila con herramienta diversa

Una caja fuerte

Por estas acciones, los policías que atendieron la emergencia serán reconocidos y ascendidos de manera inmediata, según informó el titular de la SSC, Pablo Vázquez.