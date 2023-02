Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón rechazó que se hayan utilizado recursos públicos para las bardas pintadas contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum.

A través de un comunicado, Lía Limón negó rotundamente que tenga algo que ver y que haya utilizado recursos públicos para financiar las pintas que aparecieron en bardas de la alcaldía Álvaro Obregón en contra de Claudia Sheinbaum.

“Yo no tengo absolutamente nada que ver, yo no soy quien está haciendo esto, yo creo en la unidad, no creo en ese tipo de campañas, no estoy de acuerdo con las muestras de odio”.

Lía Limón