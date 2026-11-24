Gabriela Cuevas destacó la entrega de 20 nuevas canchas de fútbol comunitarias como parte de Mundial Social, una iniciativa impulsada en colaboración con la iniciativa privada y autoridades federales para ampliar los espacios deportivos en México.

La representante de México ante la FIFA subrayó que los proyectos buscan generar oportunidades de desarrollo, convivencia e inclusión en distintas comunidades del país.

Además, Gabriela Cuevas reconoció la participación de voluntarios y organizaciones que contribuyeron a hacer realidad las instalaciones, las cuales se suman a los esfuerzos para fortalecer el acceso al deporte y promover la actividad física entre niñas, niños y jóvenes.

Leticia Ramírez y Gabriela Cuevas inauguran cancha en Azcapotzalco

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, y la representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas, en colaboración con Quaker México, entregaron 20 canchas de Fútbol que se suman a las 2 mil 256 construidas por el Gobierno de México, con el objetivo de que las comunidades beneficiadas desarrollen sus habilidades deportivas.

Leticia Ramírez y Gabriela Cuevas entregan nueva cancha en Azcapotzalco (cortesía )

La representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas , indicó que las canchas se construyeron en distintas entidades federativas y que Quaker México fue la empresa que financió los proyectos.

Además, agradeció a las personas voluntarias de las 20 comunidades beneficiadas, distribuidas en siete estados de la República mexicana, que aportaron su trabajo para concretar la iniciativa de canchas de fútbol en México.

Leticia Ramírez y Gabriela Cuevas entregan nueva cancha en Azcapotzalco (cortesía )

Canchas deportivas comunitarias en siete estados

Por su parte, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, detalló mediante una publicación en su cuenta oficial de X que San Miguel Amantla, en Azcapotzalco, fue uno de los espacios donde ahora cuentan con una de las canchas deportivas comunitarias pertenecientes a esta iniciativa.

Los espacios públicos fortalecen la convivencia comunitaria, deben ser lugares seguros y agradables para el disfrute y la construcción de #paz y #bienestar. En San Miguel Amantla, en compañía de vecinas y vecinos de la alcaldía Azcapotzalco #CDMX, junto a la alcaldesa @NancyNunezmx, representantes de la empresa @PepsiCoMex y @GabyCuevas, tuvimos el gusto de inaugurar una cancha de fútbol que permitirá el desarrollo de habilidades deportivas para personas de todas las edades. Al mismo tiempo, se fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad. Tenemos la certeza que el deporte genera #bienestar, y contar con un espacio digno para practicarlo #transforma vidas. #MundialSocial #DeporteEsBienestar — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) November 24, 2026

El espacio se convertirá en un lugar de convivencia para personas de todas las edades, como parte de los proyectos de construcción de canchas de fútbol que buscan ampliar las alternativas deportivas en las comunidades.

Leticia Ramírez y Gabriela Cuevas entregan nueva cancha en Azcapotzalco (cortesía )

Con la entrega de estas 20 instalaciones, la iniciativa suma nuevos espacios deportivos en México, que permitirán a las comunidades beneficiadas desarrollar habilidades deportivas y contar con lugares de convivencia.