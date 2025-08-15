Te hablamos de Eddington, la nueva película de Pedro Pascal que hizo enojar a muchos.

El director Ari Aster-de 39 años de edad- estrenó en cines el largometraje Eddington generando cierta controversia por los temas que explora.

¿De qué trata Eddington, la nueva película de Pedro Pascal?

Eddigton es la más reciente película de la productora A24, se trata de una comedia negra estelarizada por Pedro Pascal, de 50 años de edad.

La cinta se ambienta en mayo 2020 durante la pandemia por Covid-19 en la localidad ficticia de Eddington, en Nuevo México.

Eddington, película (A24)

Ahí, veremos el enfrentamiento entre el sheriff Joe Cross y el alcalde Ted García (Pedro Pascal), quienes buscan ganar la elección a la alcaldía del pueblo.

Eso desata el caos entre los vecinos quienes se enfrentan entre sí.

La película Eddigton ha sido destacada por sus actuaciones, no solo de Pedro Pascal, sino también por el papel de Joaquin Phoenix, de 50 años de edad, como Joe Cross.

¿Por qué la película Eddington hizo enojar a muchos?

Desde su exhibición en el Festival de Cannes 2025, Eddington ha divido las opiniones del público y la crítica.

En especial, la cinta ha incomodado a la audiencia en Estados Unidos porque presenta una sátira mordaz de su sociedad.

Los temas que trata Eddignton son el hiper-individualismo en el mundo contemporáneo y la locura colectiva.

Además del abuso del poder, las redes sociales y la hipocresía de las personas, aún de aquellas que son las más nobles.

Creadores de contenido como Gaby Meza- de 35 años de edad- mencionan que Eddignton es una sátira que te hace voltear hacia ti mismo.

De ahí que muchos no les guste verse reflejados en la crítica social mordaz que hace la cinta de Ari Aster.

Otros han cuestionado la manera en que Eddigton aborda sus temas de una forma apresurada.

No obstante, se trata de una cinta que ha generado discusión en redes, ya que no deja a nadie indiferente con la historia que presenta en pantalla.