Jesús Hernández Alcocer, el feminicida de la cantante Yrma Lydya, murió hoy martes 4 de octubre en el Reclusorio Norte, a continuación te decimos cómo fue su última entrevista antes de morir.

Jesús Hernández Alcocer, el abogado de 79 años acusado del feminicidio de Yrma Lydya, murió hoy martes 4 de octubre por “causa naturales”.

El hombre que fue blanco de una polémica que lo señalaba como infiel y corrupto, tras el feminicidio de la cantante de 21 años ocurrido en el restaurante Suntory el 23 de junio, dio una entrevista antes de morir.

En la entrevista, Jesús Hernández Alcocer se dijo “víctima de la situación y del amor”, y describió a Yrma Lydya como alguien que lo extorsionó y explotó a pesar de que él era un adulto mayor.

A continuación te contamos más sobre lo que dijo Jesús Hernández Alcocer en su última entrevista antes de morir.

Jesús Hernández Alcocer fue entrevistado por el director de Lo de Hoy Morelos, Mario Salgado Becil, quien acudió hasta el Reclusorio Varonil Norte, ubicado en Chalma de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX), para realizar la entrevista.

En la última entrevista de Jesús Hernández Alcocer, el abogado habló de lo que fue Yrma Lydya según él y aseguró que únicamente tenía como objetivo “lograr que la gente lo ayude a descubrir con quién estuvo casado”, pues afirma que la joven cantante lo engañó.

Según sus palabras, Yrma Lydya le mintió, robo y lo golpeó.

La entrevista señala a Jesús Hernández Alcocer como el proveedor para que Yrma Lydya logrará sus sueños, pues según sus palabras, él no escatimó para que la cantante del regional mexicano estuviera en los escenarios.

“La impulsaba en su carrera, quería ayudarla que sus sueños fueran realidad, aunque pensándolo bien, ella realmente no quería la fama. (...) No escatime para que ella viviera su sueño.”

Durante la última entrevista de Jesús Hernández Alcocer, el hombre también señaló a la cantante de ser la persona que se aprovechaba de él , pues se describió como alguien débil y sin fuerza en los brazos.

Además, dijo que Yrma Lydya se aprovechó de que era un adulto mayor para agredirlo, defraudarlo y explotarlo.

“Los medios siguen haciendo aparecer a Yrma como una víctima y en la realidad no lo fue, consciente o inconscientemente, como instrumento o como cómplice ella me amenazo, agredió, defraudó, engañó, explotó, robó, utilizó y su actuar a mi edad en decadencia, desestabilizó mi mente y mi vida.”

Durante la entrevista a Jesús Hernández Alcocer, el hombre, quien estaba preso, aseguró que lo más difícil de la situación fueron las noticias y especulaciones que se generaron luego del feminicidio de Yrma Lydya.

Jesús Hernández Alcocer señaló la existencia de notas amarillistas y mentiras, como la supuesta muerte de todas las mujeres con las que él estuvo casado, lo que señaló como falso.

Del mismo modo, Jesús Hernández Alcocer dijo que el estar en prisión era parecido a estar muerto, pues no puedes hacer nada con tu vida y nadie hace lo que se debe de hacer.

“Abusan de ti”, dijo Jesús Hernández Alcocer, quien murió tres semanas después de que la entrevista fue publicada.

Muchas personas piensan que cuando estas en prisión es peor que la muerte, sientes una frustración de no poder hacer tú vida cotidiana y nadie hace lo que se debe de hacer, abusan de ti. Tal vez haya socios que se quieran quedar con mi negocio, los clientes que me deben no me pagan, como dices, creen que estoy muerto, pero no lo estoy.

Jesús Hernández Alcocer