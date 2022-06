Carlos Quiñones Armendáriz, es el fundador de Grupo Radio 13 y Radio S.A, quien se creía que Yrma Lydya era su hija. Sin embargo, todo apunta que fue su pareja.

El asesinato de Yrma Lydya en el Suntory a los 21 años de edad, levantó especulaciones sobre sus relaciones pasadas. Algunos señalaban a Carlos Quiñones Armendáriz como su padre, pero no fue así.

Argumentos dados por Gustavo Adolfo Infante y Angélica Palacios, amigo y colaboradora de Carlos Quiñones Armendáriz, dijeron que se trataba de su pareja.

Te compartimos quién es Carlos Quiñones Armendáriz, la pareja de Yrma Lydya, que todos creían era su padre, mismo que comenzó a impulsar su carrera musical.

Carlos Quiñones Armendáriz es el fundador de Grupo Radio 13 y Radio S.A, quien fue un impulsor de la radio, mismo que tenía contacto con políticos y directivos de otros medios masivos.

Carlos Quiñones Armendáriz murió a los 69 años de edad, el 15 de noviembre de 2020 a las 23:11 minutos, tras contagiarse de Covid-19.

El empresario comenzó con su carrera en la radio en 1960, cuando fundó Grupo Radio Comunicación S.A. en Michoacán, posteriormente cambió a Cadena Radio S.A.

El nombre completo del máximo líder de la radio es Carlos de Jesús Quiñones Armendáriz, quien contrajo matrimonio con Martha Serna. Juntos tuvieron dos hijos:

Carlos Quiñones Armendáriz tuvo una buena relación con sus hijos pese a su divorcio, incluso conoció a su nieta Camila, misma que tenía un año de nacida al momento de su muerte.

Camila es hija de José Carlos Quiñones, mismo que se dice heredó el mandato de Grupo Radio 13. Sin embargo, este se mantiene reservado de su vida privada.

Mientras que Mariana se describe como VP de Radio S.A. y ha seguido los pasos de su padre, acercándose a varios políticos y líderes de medios masivos.

Carlos Quiñones Armendáriz nació un 19 de mayo y disfrutaba de practicar box e incluso yoga junto a su hija Mariana. Así como de organizar comidas en convivencia con ellos.

Pese a que se creía que Yrma Lydya también era hija de Carlos Quiñones Armendáriz, este hecho fue negado por Gustavo Adolfo Infante y Angélica Palacios.

Imágenes en las redes de ambos juntos, comenzaron a circular luego de que Yrma Lydya fuera asesinada por su pareja, Jesús Hernández Alcocer.

Cuando se dio la noticia de que Yrma Lydya era esposa de Jesús Hernández Alcocer, a manos de quien fue asesinada, comenzó la investigación sobre su vida.

Y es según testigos, Jesús Hernández Alcocer junto a su chofer Benjamín Hernández Mendoza, intentaron burlar y extorsionar a las autoridades para escapar.

En varios medios se señaló que Yrma Lydya era hija de Carlos Quiñones Armendaríz, debido a una fotografía que circulaba de ellos en Internet, pero no fue así.

Gustavo Adolfo Infante, quien recordó su historial amoroso y Angélica Palacios, colaboradora del empresario, aseguraron que Yrma Lydya fue su pareja por un tiempo.

Aunque Yrma Lydya aparentaba más años, tenía 21 años de edad cuando fue asesinada. Ahora su muerte de investiga cómo feminicidio.

Por lo que cálculos de Víctor Hugo Sánchez, su representante, señalan que comenzó su romance con Carlos Quiñones Armendáriz cuando ella recién cumplió los 18 años de edad.

“Después me entero que estaba saliendo con Carlos Quiñones justo cuando ella cumple los 18, se sabe, trascendió, no me consta, que era por contrato, iba a vivir con ella tres años, él le iba a producir tres discos y la iba a mantener, proveerla de ropa, viajes, etc. Fue su pareja sentimental con un contrato de promedio”.

Víctor Hugo Sánchez, RP.