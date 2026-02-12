El gobierno de Iztacalco intensificó los trabajos de rehabilitación y sustitución de drenaje en coordinación con las direcciones generales de Servicios Urbanos y Obras y Desarrollo Urbano. Estas obras tienen como objetivo prevenir futuras fugas, colapsos y afectaciones a la red hidráulica del municipio.

Alcaldía Iztacalco ejecuta sustitución de drenaje en Calle 5 y Calle 6

Esta estrategia busca garantizar un mejor funcionamiento del sistema de agua en beneficio de las y los vecinos de Iztacalco. Actualmente, la alcaldía trabaja en la sustitución de la línea principal de drenaje en Calle 5, con una extensión de 590 metros lineales, así como en Calle 6, donde se rehabilitan 950 metros lineales.

Más de mil 300 fugas han sido reparadas en la administración de Lourdes Paz (Cortesía)

Además, se han realizado 107 descargas domiciliarias en Calle 5 y otras 158 en Calle 6, lo que ha permitido reducir filtraciones, prevenir hundimientos y mejorar la capacidad del sistema de drenaje.

La alcaldía ha implementado esta estrategia para atender a fondo las causas que generan fugas de agua y afectaciones a la red hidráulica de la demarcación. Además, se trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura, por lo que se han reparado más de mil 300 fugas, en colonias como:

Agrícola Oriental

Pantitlán

Campamento 2 de Octubre

Juventino Rosas

La Cruz

Bramadero I y II

Más de mil 300 fugas han sido reparadas en la administración de Lourdes Paz (Cortesía)

Las reparaciones se realizan principalmente en vialidades secundarias; en el caso de avenidas primarias, la alcaldía mantiene coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) para atender reportes y evitar el desperdicio de agua potable.

Los trabajos derivan de solicitudes ciudadanas recibidas vía SUAC y CESAC, así como de recorridos territoriales y audiencias públicas, lo que permite una atención más ágil a las necesidades vecinales.

Más de mil 300 fugas han sido reparadas en la administración de Lourdes Paz (Cortesía)

Con estas acciones, la Alcaldía Iztacalco busca mejorar el servicio de agua y prevenir riesgos para elevar la calidad de vida en la demarcación.