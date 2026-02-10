La alcaldía Iztacalco, encabezada por Lourdes Paz Reyes, dio a conocer que se instaló una Mesa de Respuesta Rápida de Vacunación para prevenir, detectar y atender a las y los vecinos de la zona ante el brote de sarampión en el país.

Esta jornada de vacunación se realiza junto con la Jurisdicción Sanitaria de Iztacalco, donde se dio a conocer que la jornada comenzará en la colonia Agrícola Oriental, debido a que es la zona más grande de la alcaldía y una de las que cuenta con más habitantes.

¿Cuándo y dónde vacunarse contra el sarampión en Iztacalco?

La alcaldía instaló dos módulos de vacunación, los cuales tienen servicio de 9:00 a 14:00 horas hasta el 13 de febrero:

Explanada de Iztacalco

Kiosko de Sur 16

Alcaldía Iztacalco activa Mesa de Respuesta Rápida de Vacunación ante brote de sarampión (Cortesía)

Por otra parte, a partir del viernes 13, se instalarán más módulos en coordinación con la Secretaría de Salud:

Tianguis de Sur 8

Mercado de Calle 4

Kiosko de Santa Matías

Canchas de Juan Álvarez

UPIICSA

Bachilleres 3

Preparatoria No. 2

Las vacunas están dirigidas a personas de entre 1 año a 49 años; niñas, niños y adolescentes deberán acudir con un padre, madre o tutor y presentar la cartilla de vacunación. De igual manera, la vacuna está disponible en los cinco centros de salud de Iztacalco.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión se ha convertido en una de las enfermedades más contagiosas, por lo que es indispensable conocer los síntomas:

Fiebre alta

Tos

Secreción nasal

Ojos enrojecidos

Malestar general

Erupción cutánea que aparece en rostro y después se extiende al cuerpo

Casos de sarampión en Iztacalco se mantienen bajo vigilancia

Durante el periodo 2025-2026, Iztacalco ha registrado 11 casos de sarampión, de los cuales cuatro casos pertenecen a personas no residentes de la alcaldía, lo que representa una tasa de incidencia de 2.90 casos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, 73 casos sospechosos se mantienen en observación y seguimiento epidemiológico.

Finalmente, la alcaldía hizo un llamado a la población para que, si se presenta alguno de los síntomas, se acuda al centro de salud y se evite el contacto directo con personas para evitar el contagio; asimismo, pidió sumarse a la jornada de vacunación para prevenir contraer la enfermedad.