Gracias a las estrategias implementadas por la alcaldesa Lourdes Paz Reyes en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Policía Auxiliar y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), se llevó a cabo un operativo en Iztacalco, donde se verificaron 155 visitas a establecimientos con reporte de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.

Durante el operativo, 98 establecimientos fueron suspendidos y 10 clausurados por incumplir la normatividad vigente de la alcaldía; las visitas fueron ejecutadas por el INVEA, quienes realizaron labores de verificación acompañados por elementos de la Policía Auxiliar.

Operativos en Iztacalco regulan comercio y venta de alcohol en vía pública

Durante la administración de la alcaldesa, se han realizado 269 visitas de verificación a establecimientos mercantiles, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y salvaguardar el orden público.

Por otra parte, de octubre del 2024 a enero del 2026 se han retirado 88 chelerías en Iztacalco para erradicar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Iztacalco refuerza la verificación de establecimientos con venta de alcohol. (Cortesía)

Los operativos fueron gracias al trabajo coordinado por:

La Dirección de Gobierno

La Unidad Departamental de Vía Pública

Policía Auxiliar de Iztacalco

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Defensa

Semar

Guardia Nacional

Con estas estrategias, la administración de Iztacalco fortalece su estrategia de verificación y supervisión de establecimientos para regular el cumplimiento de la ley y evitar conductas que alteren el orden público, garantizando una alcaldía segura y tranquila.