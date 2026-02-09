Gracias a las estrategias implementadas por la alcaldesa Lourdes Paz Reyes en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, la Policía Auxiliar y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), se llevó a cabo un operativo en Iztacalco, donde se verificaron 155 visitas a establecimientos con reporte de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas.
Durante el operativo, 98 establecimientos fueron suspendidos y 10 clausurados por incumplir la normatividad vigente de la alcaldía; las visitas fueron ejecutadas por el INVEA, quienes realizaron labores de verificación acompañados por elementos de la Policía Auxiliar.
Operativos en Iztacalco regulan comercio y venta de alcohol en vía pública
Durante la administración de la alcaldesa, se han realizado 269 visitas de verificación a establecimientos mercantiles, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y salvaguardar el orden público.
Por otra parte, de octubre del 2024 a enero del 2026 se han retirado 88 chelerías en Iztacalco para erradicar la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Los operativos fueron gracias al trabajo coordinado por:
- La Dirección de Gobierno
- La Unidad Departamental de Vía Pública
- Policía Auxiliar de Iztacalco
- Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX
- Defensa
- Semar
- Guardia Nacional
Con estas estrategias, la administración de Iztacalco fortalece su estrategia de verificación y supervisión de establecimientos para regular el cumplimiento de la ley y evitar conductas que alteren el orden público, garantizando una alcaldía segura y tranquila.