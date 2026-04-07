Un video causó indignación por el abandono de un niño en calles de la colonia Héroes de Padierna, Tlalpan, CDMX.

Se trata de un video con grabaciones de cámaras de seguridad en los que se ve cómo un adulto baja de un vehículo al niño y arranca, ello presuntamente en la calle Huehuetán de la mencionada colonia.

En el video con fechas del 6 de abril se ve cómo el auto gris llega a una calle solitaria, el adulto baja a jaloneos al niño de sudadera azul, forcejean sobre la calle, lo sienta en el asfalto mientras entre los gritos le dice “no te vallas” y luego arranca.

Abandonan a niño en calles de Tlalpan a pesar de correr tras auto

Al ver que el auto color gris se iba, el niño corrió detrás del mismo. En el video de otra cámara de seguridad se escucha el llanto del menor y el ladrido de los perros.

Posteriormente el auto frena pero vuelve a arrancar sin el menor, quien vuelve a correr detrás del auto que se aleja.

Indignación por testigo que no hizo nada ante niño abandonado

El material muestra cómo justo cuando el auto se estaciona antes de bajar al niño, un vecino sale de una casa al parecer con una bolsa de basura.

Los jaloneos y llanto del menor ocurren a solo unos metros sin que hiciera nada o llamara a servicios de emergencia, lo cual causó aun mayor indignación.

Las cámaras también lo captan más adelante en el momento en que el video muestra cómo el niño seguía corriendo tras el coche.