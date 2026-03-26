El Instituto Electoral de la Ciudad de México avanza, a través de sus Direcciones Distritales, en la revisión de las solicitudes de registro de personas aspirantes a integrar las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, presentadas hasta el 24 de marzo.
IECM validará requisitos y publicará resultados el 30 de marzo
Las Direcciones Distritales validarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria Única y emitirán los dictámenes correspondientes a más tardar el 29 de marzo.
En estos se determinará la procedencia o improcedencia de cada solicitud presentada en las Unidades Territoriales.
El 30 de marzo, el Instituto publicará los resultados, que estarán disponibles en:
- Plataforma de Participación
- Sitio oficial del IECM
- Estrados de Direcciones Distritales
- Redes sociales institucionales
Proceso de COPACO 2026 avanza con transparencia
Las personas aspirantes que no estén conformes con el resultado podrán presentar medios de impugnación hasta el 4 de abril de 2026, conforme a la normativa electoral.
Como parte de las siguientes etapas, el Instituto dará a conocer el calendario para la asignación de letras que identificarán a las candidaturas.
Este procedimiento se realizará de manera aleatoria mediante un sistema informático, contará con observación ciudadana y se llevará a cabo entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Al finalizar, se levantará un acta circunstanciada y se publicará la relación final de letras asignadas.
El IECM destacó que estas acciones buscan garantizar transparencia, legalidad y difusión en el proceso de integración de las COPACO 2026. La convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial del Instituto.