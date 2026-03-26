El Instituto Electoral de la Ciudad de México avanza, a través de sus Direcciones Distritales, en la revisión de las solicitudes de registro de personas aspirantes a integrar las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, presentadas hasta el 24 de marzo.

IECM validará requisitos y publicará resultados el 30 de marzo

Las Direcciones Distritales validarán el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria Única y emitirán los dictámenes correspondientes a más tardar el 29 de marzo.

En estos se determinará la procedencia o improcedencia de cada solicitud presentada en las Unidades Territoriales.

El 30 de marzo, el Instituto publicará los resultados, que estarán disponibles en:

Plataforma de Participación

Sitio oficial del IECM

Estrados de Direcciones Distritales

Redes sociales institucionales

Proceso de COPACO 2026 avanza con transparencia

Las personas aspirantes que no estén conformes con el resultado podrán presentar medios de impugnación hasta el 4 de abril de 2026, conforme a la normativa electoral.

Como parte de las siguientes etapas, el Instituto dará a conocer el calendario para la asignación de letras que identificarán a las candidaturas.

Este procedimiento se realizará de manera aleatoria mediante un sistema informático, contará con observación ciudadana y se llevará a cabo entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Al finalizar, se levantará un acta circunstanciada y se publicará la relación final de letras asignadas.

El IECM destacó que estas acciones buscan garantizar transparencia, legalidad y difusión en el proceso de integración de las COPACO 2026. La convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial del Instituto.