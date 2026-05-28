Integrantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) mantienen un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por temas de presupuesto.

De acuerdo con la comunidad de la UACM, exigen a la SEP la entrega de 300 millones de pesos en recursos federales, que corresponden a los ejercicios de 2025 y 2026.

UACM suma más de 9 horas de plantón en la SEP; exigen entrega de presupuesto

Integrantes de la comunidad de la UACM sumaron este miércoles 27 de mayo de 2026, más de 9 horas de plantón frente a las oficias de la SEP, ubicadas en la Plaza de Santo Domingo, en CDMX.

Esta acción, integrada por alumnos, docentes y personal administrativo, busca presionar al titular de la SEP, Mario Delgado, para que atienda personalmente las demandas financieras de la institución.

UACM mantiene plantón en la SEP por temas de presupuesto (UACM)

Los manifestantes acusan que el gobierno no ha entregado 300 millones en presupuesto, los cuáles equivalen a 150 millones del 2025 y 150 millones del 2026.

La comunidad de la UACM señaló que sus demandas han sido ignoradas tras más de un año de gestiones administrativas infructuosas.

Por tal motivo, una comitiva de representantes de la SEP se reunió con integrantes de la UACM, con la intención de alcanzar un acuerdo positivo.

Hasta el cierre de esta nota, la comunidad de la UACM mantiene el plantón frente a la SEP, toda vez que ninguna de las partes ha informado si se alcanzó algún acuerdo durante la reunión de esta tarde noche.