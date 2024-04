Estos carros no deberán salir a la calle este 6 de abril, por el programa Hoy no circula sabatino, en la Ciudad de México (CDMX) y Área Metropolitana.

El calendario del Hoy no circula es compartido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y tiene como objetivo que se reduzca la contaminación del Valle de México, esto es las 16 alcaldías de la CDMX.

Igualmente, debes saber que de no respetar el Hoy no circula sabatino en CDMX (o uno de los 18 municipios del Estado de México), puedes hacerte acreedor de una multa y arriesgarte a que tu carro se lo lleven al corralón.

Hoy no circula sabatino CDMX 6 de abril: Estos carros deberán quedarse en casa

De acuerdo con el calendario de la CAMe, que determina qué carros deberán quedarse en casa (no solamente el sábado), el Hoy no circula sabatino en CDMX del 6 de abril queda de la siguiente manera:

Holograma 2

Holograma 1 con placas con terminación impar, por ser el primer sábado del mes de abril.

Los carros exentos del Hoy no circula sabatino en CDMX, tanto para el 6 de abril como el resto de sábados, son:

Hologramas 00 y 0

carros eléctricos e híbridos

Hoy no circula sábado 6 de abril (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Por otra parte, se recuerda que las 16 alcaldías de la CDMX participan en las restricciones del Hoy no circula sabatino, así como los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

La prohibición para circular por el Hoy no circula sabatino en CDMX es desde las 05:00 a las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no circula sabatino CDMX? Esto es lo que pagarías

En caso de que quieras arriesgarte este sábado 6 de abril y sacar tu carro pese a que tenga los hologramas antes mencionados, entonces, debes saber cuál es la multa por violar el Hoy no circula sabatino CDMX.

La multa por no respetar el Hoy no circula sabatino CDMX va desde las 20 hasta las 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que tiene un valor actual de 108.57 pesos.

Es decir, pagarás entre 2 mil 171.40 pesos hasta 3 mil 357; además, te arriesgas a que en caso de que te falte un documento, es decir, que hayas olvidado la licencia o el permiso de conducir, pueden llevarse tu carro al corralón.