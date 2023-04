El horario del Metro CDMX durante este viernes santo será especial, por lo cual si debes realizar un traslado en la red de transporte capitalina , acá te contamos los detalles.

Si bien el viernes santo no es una fecha feriada, algunas empresas y entidades de gobierno no llevan a cabo sus actividades cotidianas, por lo cual el transporte público no ofrece servicio de forma regular.

Tal es el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, el cual tendrá un horario especial de servicio a lo largo de este viernes santo.

Metro CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro)

¿Cuáles serán los horarios de servicio del Metro CDMX el viernes santo?

Debido a que durante el viernes santo el Metro CDMX tendrá un horario especial, el STC hizo una recomendación a los usuarios para que preparen sus traslados de ese día.

Tal como ocurrió durante el jueves santo, el Metro CDMX reducirá el tiempo de servicio en las líneas y estaciones que operan de forma regular.

Al respecto, el Metro CDMX indicó que el viernes santo, será en punto de las 7 de la mañana, y no a las 4:30, que se inicie con el servicio en toda la red de transporte público .

En tanto, en punto de las 24:00 horas, como ocurre de manera regular, los trenes dejarán de dar servicio a los cientos de miles de pasajeros que así lo requieran.

#AvisoMetro Conoce el horario de servicio para el próximo jueves 6 y viernes 7 de abril, con motivo de la conmemoración de Semana Santa. Toma previsiones. pic.twitter.com/K8zZmRspEe — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 2, 2023

Metrobús y Tren Suburbano también tendrán horarios especiales de servicio el viernes santo

Además de informar sobre el recorte en el horario de servicio durante el viernes santo, el Metro CDMX comunicó que los pasajeros podrán ingresar a las estaciones con sus bicicletas .

Por su parte, el Metrobús de la Ciudad de México indicó que para este viernes santo, los usuarios se podrán trasladar desde las 5 de la mañana y hasta las 24:00 horas.

Finalmente, el Tren Suburbano, que opera en el Estado de México, informó que para el mismo día, sus horarios de servicio serán desde las 7 de la mañana y las 00:30 horas con intervalos de 15 minutos.