Agustín Octavio “N”, alias El Escorpión y presunto líder del Cártel de Tláhuac, fue detenido el viernes 9 de enero de 2026 en un operativo desplegado en la Ciudad de México (CDMX).

Reportes de las autoridades capitalinas señalan que El Escorpión, de 47 años de edad, fue detenido por el delito de narcotráfico, además de estar acusado de los siguientes:

Despojo

Robo de vehículos

Acopio de armas

Posesión de animales exóticos

Falsificación de billetes

El Escorpión habría asumido el control del Cártel de Tláhuac tras la muerte de “El Ojos”

De acuerdo con investigaciones, El Escorpión habría asumido el liderazgo del Cártel de Tláhuac tras la muerte de su fundador, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos“, quien fue abatido durante un operativo en el 2017.

Felipe de Jesús Pérez Luna, 'El Ojos' (Especial/Redes Sociales )

En seguimiento a esto, el titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadanía (SSC), Pablo Vázquez, informó el viernes sobre la detención de seis personas, entre ellos El Escorpión, líder de una facción del Cartel de Tláhuac.

Asimismo, los otros detenidos fueron identificados con posesión de dosis de aparente droga, identificados como:

Alberto “N”, de 30 años de edad

Alondra “N”, de 21 años

Fernanda “N”, de 28 años

Marcela “N”, de 57 años, .

De acuerdo con Pablo Vázquez, las detenciones fueron realizadas luego de ejecutar dos órdenes de cateo en las alcaldías Tláhuac e Iztacalco, concentradas en inmuebles de las colonias Yecahuizotl y Agrícola Oriental.