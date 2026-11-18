El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar propuso al Congreso de la Ciudad de México un incremento de 7.3 por ciento al presupuesto de Coyoacán para 2027, con lo que los recursos de la demarcación alcanzarían los 4 mil 35 millones de pesos, es decir, 273.8 millones más que en 2026.

La propuesta fue presentada durante una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino, donde el alcalde expuso los avances en el ejercicio del gasto, la recaudación de recursos propios y las inversiones realizadas en infraestructura y servicios.

Giovani Gutiérrez reporta avance presupuestal de 82.5% en Coyoacán

Durante el encuentro, Giovani Gutiérrez señaló que la alcaldía prácticamente cerrará 2026 sin subejercicio. De acuerdo con las cifras presentadas, al 15 de noviembre se registraba un avance presupuestal de 82.5 por ciento, mientras que el resto de los recursos se ejercerá antes del 20 de diciembre.

El alcalde también destacó el crecimiento de los recursos autogenerados por la demarcación. Según lo expuesto, estos pasaron de 11 millones de pesos en 2021 a 72 millones en 2026, lo que atribuyó a una mayor capacidad de recaudación.

Asimismo, indicó que la inversión destinada a obra pública, infraestructura y equipamiento aumentó 40 por ciento en 2026 respecto a 2021. Entre las acciones mencionadas se encuentran la repavimentación de más de 2 millones de metros cuadrados y la intervención de 14 mercados, 12 escuelas, tres deportivos, dos albercas y 35 canchas.

Coyoacán destaca eficiencia del gasto y aumento de inversión en obras públicas (Cortesía)

Coyoacán plantea ampliar inversión en infraestructura para 2027

Como parte de la presentación, el alcalde expuso que los recursos municipales han permitido financiar acciones de mantenimiento y mejoramiento urbano, así como programas como las mastografías gratuitas y Pintando Coyoacán.

Gutiérrez Aguilar sostuvo que la propuesta presupuestal para 2027 busca mantener la inversión en servicios, infraestructura y equipamiento, además de dar continuidad a los trabajos realizados en la demarcación.

En la mesa participaron los diputados Gerardo Villanueva, de Morena; Omar García, del PRI; Paty Urriza, de Movimiento Ciudadano, y Lizzette Salgado, del PAN, quienes realizaron comentarios y planteamientos sobre el ejercicio de los recursos y las acciones de la alcaldía.

El encuentro formó parte del proceso de revisión de las propuestas presupuestales de las alcaldías para el próximo ejercicio fiscal, que deberán ser analizadas por el Congreso de la Ciudad de México.