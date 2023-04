El diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, le cambió el nombre al exdelegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich por “ Christian Von Roben ” en un intercambio con la oposición por saber quién tiene más casos de corrupción.

Gerardo Fernández Noroña echó en cara que desde el Partido Acción Nacional (PAN) hablen de honestidad cuando tienen como referentes a Felipe Calderón o Vicente Fox y al guardar silencio por el Cartel Inmobiliario y el recientemente el detenido Christian Von Roehrich.

“Vienen a hablarnos de honestidad ¿Por qué no hablaron aquí de su compañero que fue delegado en Benito Juárez?, que estaba prófugo, que disfrazado, es decir disfrazado quién sabe de qué cosa, quiso cruzar la frontera y que esta detenido por se parte del Cartel Inmobiliario ¿Cómo se apellida, Von Roben,... no me acuerdo Von Roben, Von Roba, Von Algo? ¿Por qué no nos hablan de ese caso?”

Gerardo Fernández Noroña. Diputado PT