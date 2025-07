La presidenta de México Claudia Sheinbaum rechazó las expresiones de discriminación y xenofobia que se registraron en las protestas contra la gentrificación en la Ciudad de México (CDMX).

Desde su conferencia mañanera del 7 de julio, Claudia Sheinbaum resaltó que los mexicanos deben de tener presente el “no a la discriminación” y no permitir acciones de racismo, clasismo y xenofobia porque “todos los seres humanos somos iguales”.

“Primero decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos”

Claudia Sheinbuam