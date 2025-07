Luego de las protestas contra la gentrificación en la Ciudad de México (CDMX), algunos columnistas señalan enormes diferencias entre las protestas en México y las llevadas a cabo en Barcelona, España.

El viernes 4 de julio, Parque México de la CDMX, ubicado en la colonia Roma de la alcaldía Cuauhtémoc, fue escenario de la primera protesta contra la gentrificación en la capital del país, debido al desplazamiento de comunidades nativas ante el encarecimiento de los precios en rentas y servicios.

Sin embargo, algunos columnistas hicieron énfasis en los destrozos que se llevaron a cabo en establecimientos de dicha zona, por lo que señalaron diferencias entre las protestas que se realizan en CDMX y las de Barcelona.

Según la opinión de algunos periodistas, existen diferencias entre las protestas contra la gentrificación en Barcelona y en la CDMX, pese a que ambas manifestaciones encuentran su raíz en el rechazo al despojo de comunidades nativas.

El propio Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, dijo rechazar la gentrificación pero también la violencia y la xenofobia durante las protestas. En este sentido, algunos puntos de los que se señalan como diferencias son:

En contraparte, la politóloga, economista y analista Viri Ríos, destacó el carácter legítimo de las protestas en la CDMX contra la gentrificación, por lo que señaló el desplazamiento de las comunidades nativas como la verdadera violencia.

“La marcha contra la gentrificación no solo es legítima. Es una de las luchas más importantes de nuestra era”, escribió en sus redes sociales la politóloga.

“Me revuelve el estómago despertar y ver que los medios cubren la protesta atendiendo a la destrucción de propiedad privada y no a la causa que ha hecho salir a cientos a las calles. La verdadera violencia no es romper un vidrio en la Condesa, es hacer que millones de personas desperdicien horas de su vida yendo a su lugar de estudio o trabajo porque la ciudad no está determinada a crear oportunidades de vivienda para la mayoría”.

