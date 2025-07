El gobierno de Estados Unidos reaccionó a la protesta contra la gentrificación en la Ciudad de México, llevada a cabo el pasado viernes 4 de julio.

Por medio de su cuenta de X, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mandó un fuerte mensaje tras la difusión de las fotos y videos de la marcha contra la gentrificación en la CDMX.

La marcha —que partió del Parque México, en la colonia Condesa, y finalizó en la Estela de Luz, cruzando por colonias como Roma, Condesa y Juárez— tuvo el objetivo de protestar contra el aumento en el precio de rentas, el desplazamiento de vecinos y el económico de la presencia de extranjeros en la capital del país.

¿Qué dijo Estados Unidos sobre la protesta contra la gentrificación en México?

En su cuenta de X, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos compartió notas periodísticas sobre la protesta contra la gentrificación en México y aprovechó para invitar a los mexicanos que se encuentren ilegalmente en su país a utilizar la aplicación CBP Home para auto deportarse.

“Si estás en Estados Unidos de manera ilegal y deseas unirte a la próxima protesta en la Ciudad de México, utiliza la aplicación CBP One para facilitar tu salida”, indicó en su mensaje al citar una nota de la agencia Reuters “Mexicanos protestas contra la gentrificación y la migración de estadounidenses”.

Estados Unidos reacciona a protesta contra gentrificación en CDMX (Especial)

En otras imágenes de la marcha se observa a los manifestantes portando pancartas con mensajes escritos en inglés dirigidos a los estadounidenses en México: “Pay taxes, learn spanish, respect mi culture” (paga impuestos, aprende español, respeta mi cultura).

Asimismo, en otra foto se aprecia a personas grafiteando paredes con mensajes en inglés “not your home” (no es tu hogar), a lo que la dependencia de Estados Unidos compartió con el mensaje: “Oh”.

Estados Unidos reacciona a protesta contra la gentrificación en CDMX (Especial)

Las consignas de la protesta contra la gentrificación en CDMX; ¿quiénes promovieron la manifestación?

Las consignas de la protesta contra la gentrificación en la CDMX fueron dirigidas contra la presencia de extranjeros, principalmente ciudadanos estadounidenses; tal como las siguientes:

“La gentrificación no es progreso, es despojo”

“¡Fuera gringos!” / “Gringo, go home!”

“Esta no es tu casa”

“Comercio local, nuestra capital”

“Aquí se habla español”

“No a la voracidad inmobiliaria”

“La vivienda es un derecho, no un privilegio”

“Nuestra identidad, cultura y ciudad no son un negocio”

“El despojo viene disfrazado de Airbnb”

“Hoy hacen en Gaza lo que harán en tu casa”

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, la marcha contra la gentrificación fue impulsada por organizaciones ciudadanas como “Frente por el Arraigo y la Inclusión Vecinal”, un colectivo de vecinos de Roma, Condesa, Juárez, Obrera, Del Valle y Centro.

Además de grupos vecinales y activistas como como yoxlas40horas, Gentrificación en tu idioma, nugget_decolonial, Pasteup morras, Obrera CDMX, Juaricua, Lágrimas Lacrimógenas, Crianza Feminista, Tlacuache_barbudo, @luna_sr.gato, entre otros