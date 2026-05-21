La Fiscalía General de Justicia de México (Fiscalía CDMX) informó la sentencia contra Alejandro “N” tras la agresión contra Natalia Lane en enero de 2022.

Un juez dictó sentencia condenatoria de 20 años y 5 meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa y lesiones calificadas.

Alejandro “N” también deberá pagar la reparación integral del daño por 50 mil pesos a la activista y defensora de derechos humanos, Natalia Lane.

Agresor de Natalia Lane sentenciado a más de cuatro años del ataque

Los hechos se remontan al 26 de enero de 2022, cuando en un hotel de la colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez, Alejandro “N” atacó con arma punzocortante a Natalia Lane.

La víctima resultó con lesiones en el cuello, rostro y manos. A la par, tres personas más resultaron heridas al tratar de detener la agresión.

¿Quién es Natalia Lane? (Natalia Lane vía Instagram)

Días después, el 21 de enero, Alejandro “N” fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero por elementos de la Policía de Investigación (PDI).

Fue vinculado a proceso por la Fiscalía CDMX bajo la medida cautelar de prisión preventiva a un día de su detención.

Con la sentencia dictada el 20 de mayo de 2026, la Fiscalía reconoce un paso importante en el fortalecimiento de procesos judiciales con perspectiva de género.

Natalia Lane se pronuncia tras la sentencia de su agresor

Por medio de sus redes sociales, Natalia Lane fue actualizando a sus seguidores el avance del caso.

En un video publicado el día que se dictó la sentencia contra su agresor, la activista dirigió unas palabras.

De acuerdo con Lane, el sistema le volvió a fallar a las mujeres trans, pues ella pedía la sentencia condenatoria máxima.

“El juez también decidió que la medida de reparación económica era un poco más de 50 mil pesos. Para el sistema de justicia de México eso vale la vida de una mujer trans”. Natalia Lane

En su discurso señaló al juez Agustín Moreno Gaspar por ignorar las agravantes de los delitos cometidos por Alejandro “N”.

Aún así, Natalia Lane prometió seguir luchando porque la justicia llegue a todas las mujeres trans víctimas de agresión.