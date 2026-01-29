Madres y padres de familia de la Alcaldía Benito Juárez, junto con la concejala Sofía Vélez, denunciaron el retiro injustificado del programa “Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la Niñez”, decisión atribuida al gobierno encabezado por el alcalde Luis Mendoza.

De acuerdo con los señalamientos, la cancelación del programa dejó sin apoyo económico a 160 niñas y niños a mitad del ciclo escolar, lo que, aseguran, contraviene las propias reglas de operación establecidas por la autoridad local.

Programa de estancias infantiles registra incumplimiento en pagos

Según las reglas publicadas por la Alcaldía Benito Juárez, el programa debía otorgar 12 ministraciones de apoyo económico durante el ciclo anual, con el objetivo de garantizar la permanencia de niñas y niños en estancias infantiles y permitir que madres y padres de familia pudieran desempeñar sus actividades laborales.

No obstante, las familias afectadas reportaron que solo se realizaron cinco pagos, dejando inconcluso más de la mitad del apoyo comprometido. El recorte, indicaron, ocurrió en diciembre, cuando el ciclo escolar ya estaba en marcha.

Las y los denunciantes señalaron que la decisión se tomó sin previo aviso, sin explicación oficial y sin ofrecer alternativas, lo que puso en riesgo la continuidad del cuidado, la educación y la alimentación de las infancias inscritas en el programa.

Familias advierten afectaciones a niñas, niños y estancias infantiles

Durante el pronunciamiento público, madres y padres expresaron su preocupación por el impacto económico que representa la cancelación del apoyo, al no contar con los recursos necesarios para cubrir los costos de las estancias infantiles.

Queremos concientizar a la Alcaldía porque de manera abrupta quitaron la beca, y nosotros no tenemos contemplado cambiar a nuestras hijas de escuela. De por sí en Benito Juárez son pocos los beneficios que nos otorgan para los niños, y ahora nos quitan el programa sin saber si tenemos los medios para pagar una escuela digna. Aclaran familias de la Benito Juárez

Asimismo, advirtieron que el recorte también afectó a las estancias infantiles, las cuales dependen de estos recursos para su operación, el pago de personal y el mantenimiento de condiciones adecuadas para el cuidado de niñas y niños.

El grupo de madres y padres de familia, junto con la concejala Sofía Vélez, exigió a la Alcaldía Benito Juárez:

El respeto al derecho de las infancias al cuidado y la educación. La restitución inmediata de las ministraciones pendientes del programa. Una explicación pública y por escrito sobre los motivos del recorte.

Finalmente, advirtieron que, de no recibir una respuesta clara y una solución inmediata, continuarán con acciones públicas y legales para la defensa de los derechos de sus hijas e hijos.