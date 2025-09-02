Durante el fin de semana, el Estadio Ciudad de los Deportes, que ha sido utilizado como sede de los partidos del Club América, se vio envuelto en la polémica luego de que el alcalde Luis Mendoza decidiera no dar acceso a la afición.

De acuerdo con versiones cercanas al Club América, el equipo intentó comunicarse con el alcalde Luis Mendoza para solucionar el problema y que la afición pudiera asistir al Estadio Ciudad de los Deportes para el partido ante CF Pachuca.

Sin embargo, los esfuerzos del equipo americanistas fueron insuficientes y el partido se jugó sin público, lo que ya ha generado que un diputado presentara una denuncia contra el alcalde de la Benito Juárez.

Diputado presenta denuncia contra alcalde Luis Mendoza por cerrar Estadio Ciudad de los Deportes

Este martes 3 de septiembre, Royfid Torres, diputado del Congreso CDMX por Movimiento Ciudadano, y la concejal Maribel Ramírez Zúñiga presentaron una denuncia contra el alcalde Luis Mendoza por cerrar Estadio Ciudad de los Deportes.

De acuerdo con lo explicado por el diputado, la denuncia contra el alcalde Luis Mendoza tiene como objetivo que se investigue si la decisión de cerrar las puertas del Estadio Ciudad de los Deportes “se dio en el marco de la legalidad”.

Royfid Torres explicó que a su parecer la decisión se tomó demasiado tarde, ya que afectó directamente a la afición que ya había comprado sus boletos y ni siquiera hubo oportunidad de defensa ni para el Club América ni el inmueble.

“Ya tenemos cuatro días de este hecho y no hay un solo documento público en donde se avale esta actuación, que en nuestro parecer fue arbitraria”, explicó Torres frente a los medios de comunicación.

Tuit de Royfid Torres

¿América podrá jugar sus siguientes partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes?

De acuerdo con reportes recientes, se tiene programada una reunión entre las autoridades de la alcaldía Benito Juárez y representantes del Club América para llegar a un acuerdo respecto al Estadio Ciudad de los Deportes.

Se tiene previsto que el Club América siga jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya que la logística de llevar sus partidos a otra sede sería muy complicada.

De esta forma, el próximo partido de las Águilas será ante Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional.