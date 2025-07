Las redes sociales exhibieron nuevamente a un extranjero agrediendo a una mexicana, caso parecido a Ximena Pichel, conocida como Lady Racista, solo que ahora en San Miguel de Allende, Guanajuato; te damos los detalles.

El video muestra que el extranjero se encontraba en estado inconveniente, posiblemente alcoholizado, cuando comenzó a insultar a la mujer, que se encontraba dentro de un inmueble en San Miguel de Allende, Guanajuato.

La mujer a la que agredió este extranjero se encontraba dentro de un inmueble y desde el exterior el hombre de edad mayor comenzó a insultar a la mexicana; además de su forma de vestir, se intuye que no era de México pues habló en inglés.

Al verse atacada por el extranjero, la mujer le lanzó algo desde el interior del inmueble, lo que hizo que el hombre tambaleara y la insultara aún con voz más fuerte para después irse caminando por las calles de San Miguel de Allende.

Cabe mencionar que la ciudad de San Miguel de Allende es una de las zonas afectadas por la gentrificación, pues muchos extranjeros del mundo se jubilan y deciden establecerse en esta ciudad del estado de Guanajuato.

El hombre extranjero comenzó a gritar insultos en inglés contra la mujer mexicana, esto fue lo que dijo:

Get the fuck, back the inside. Fuck you!

