Exhiben error en letrero de bienvenida del AICM: en árabe dice palabra sin sentido

A través de redes sociales, han exhibido error en un letrero de bienvenida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en árabe, pues este tiene una palabra sin sentido.

Según, lo compartido por una pareja mixta formada por una mexicana y un marroqí, luego de que en video exhibieron un letrero en el AICM con la palabra bienvenidos en distintos idiomas.

Sin embargo, la palabra en árabe no dice bienvenidos, es más señalaron que la palabra no tiene ni sentido.

Error del AICM en su letrero de bienvenida que vuelve a dar de qué hablar, pues este momento viral se hizo presente en julio pasado, sin embargo, la duda entre los internautas sobre si se arreglo sigue.

Revive funa al AICM por letrero de bienvenida en árabe con palabra sin sentido

La funa al AICM por letrero de bienvenida en árabe con palabra sin sentido llega nuevamente a las redes sociales para hacerse viral.

Por lo que muchos se pregunta si el AICM ya habrá cambiado el letrero de bienvenida, pese a la duda aún se desconoce si se arregló el error.

Mismo error en letrero de bienvenida del AICM que según usuarios de las redes sociales señalaron se trataba de un erro en escritura, al nota este detalle en la palabra

Señalaron que el árabe se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como el español, pues debería decir “ahlabak”y no “ahlan bik” que suena como odinevneib pero sin ningún sentido.

Incluso algunos usuarios aún más observadores, dijeron que la palabra bienvenidos en árabe no era el único error en el letrero del AICM, pues también faltaría un carácter en su versión para el coreano.