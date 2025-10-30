El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reporta afectaciones en despegues por banco de niebla este 30 de octubre.

Debido a las condiciones climáticas adversas que se presentan en el AICM los vuelos se ven afectados la mañana de este jueves 30 de octubre.

Es por ello que la administración del AICM avisa desde temprano a sus pasajeros de estas afectaciones para que puedan prevenir sus itinerarios con sus aerolíneas.

¿Tienes un viaje en puerta? 🛫



AICM alerta posibles retrasos en vuelos por mal clima en #CDMX



Cómo checar el estatus ➡️ https://t.co/a0T58tLXxg pic.twitter.com/KE4s0GlE93 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 30, 2025

AICM pide consultar vuelos con aerolíneas tras banco de niebla este 30 de octubre

A través de su cuenta oficial en X, el AICM emitió un breve comunicado sobre las afectaciones del en sus operaciones por un banco de niebla que atraviesa en sus pistas de vuelo este 30 de octubre.

En este mensaje explicó que “debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados“.

Es por ello que pide a los pasajeros que para conocer el estatus de sus vuelos lo consulten directamente con la aerolínea con la que tendrán su viaje.

“Debido a un banco de niebla esta mañana, los itinerarios de despegues y aterrizajes se verán afectados. Para conocer el estatus de tu vuelo consulta con tu aerolínea.” AICM en X

Por este banco de niebla que se presenta esta mañana en el AICM los vuelos se ven afectados tanto en sus salidas como llegadas por ahora.

En tanto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), da detalle del pronóstico metereológico para este 30 de octubre donde explica que hay un frente frío número 11 sobre la península de Yucatán y su masa de aire polar originarán evento de Norte con viento de 35 a 50 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Mientras que en la Ciudad de México se esperan bajas temperaturas de 0 a 5 grados Celsius, así como los bancos de niebla que se presentan esta mañana de 30 de octubre en el AICM.