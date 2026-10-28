La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación por el posible envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos fueron reportados el martes 27 de octubre de 2026, luego de que varios animales presentaran malestares tras pasear por la zona del Parque España, siendo ya considerado como maltrato animal.

De acuerdo con la información de las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un reporte del 911 en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, en donde según los primeros reportes, dos perros murieron por una posible intoxicación.

Investigan envenenamiento de perros en Parque España (@PAOTmx / X)

Investigan envenenamiento de perros en Parque España

Hallan longaniza con una píldora azul en el Parque España

Durante un recorrido de inspección, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, y las autoridades investigan si este objeto está relacionado con los casos de intoxicación en el Parque España y las dos muertes de perros, a quienes CDMX reconoce como seres sintientes.

La Fiscalía CDMX abrió una carpeta de investigación por el posible delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos, y como parte de las diligencias, personal ministerial recaba las declaraciones de los dueños, mientras agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos realizan trabajos en el lugar.

Alerta en Parque España: perros mueren por presunto envenenamiento en la alcaldía Cuauhtémoc (@AlessandraRdlv)

También se solicitó la intervención de especialistas en medicina veterinaria para la investigación de la muerte por posible envenenamiento de dos perros en el Parque España.

La SSC, mediante la Brigada de Vigilancia Animal, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc mantienen recorridos preventivos.

Además, se analizan imágenes de las cámaras de videovigilancia para esclarecer lo ocurrido e identificar a posibles responsables.

Alerta en Parque España: perros mueren por presunto envenenamiento en la alcaldía Cuauhtémoc (@AlessandraRdlv)

¿Cómo denunciar posible maltrato animal en CDMX?

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier situación que ponga en riesgo a los animales a través del 911, la Unidad de Contacto del Secretario de la SSC, al 55 5208 9898, o las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Las investigaciones continúan para determinar las causas de las muertes de los perros y prevenir nuevas afectaciones a las mascotas que visitan el Parque España en CDMX.