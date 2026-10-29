Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), acudió a las autoridades para presentar pruebas por el envenenamiento de perros en el Parque España.

Aquí estamos en la fiscalía con pruebas en la mano. Alessandra Rojo de la Vega. Alcaldesa de Cuauhtémoc

Fue por medio de un video que compartió en sus redes, que la alcaldesa informó que recopiló evidencias sobre el responsable de los hechos en busca de que se haga justicia.

Cabe destacar que las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) ya confirmaron dos muertes de perritos por envenenamiento en el Parque España.

Hoy acudí a la Fiscalía para entregar pruebas que podrían ayudar a identificar al presunto responsable del envenenamiento masivo de perros en la colonia Condesa. No vamos a permitir que este caso quede impune. Exigimos una investigación seria, rápida y hasta sus últimas consecuencias. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 29, 2026

Alessandra Rojo de la Vega entrega pruebas de envenenamiento de perritos

Luego de que se reportó un caso de envenenamiento de perritos en el Parque España, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, inició una investigación independiente por lo ocurrido.

Sobre ello, la misma alcaldesa advirtió que al tomar conocimiento de los hechos, decidió poner manos a la obra, por lo que acudió a la zona de los hechos para recopilar información.

En torno a las acciones, Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que se acercó a los vecinos del Parque España para recopilar testimonios y pedir acceso a cámaras de seguridad privadas.

Como resultado de ello, afirmo que consiguió imágenes que son elementos de prueba para detener al responsable del envenenamiento de perritos que hasta el momento ha dejado 2 muertos.

Dichos elementos, dijo, fueron entregados por medio de una memoria USB ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu).

Fiscalía CDMX abre investigación por presunto envenenamiento de perros en Parque España (Michelle Rojas)

Envenenamiento de perritos en Parque España ha dejado 2 muertos

El martes 27 de octubre de 2026 se reportó que dos perritos murieron luego de un envenenamiento masivo de animales que ocurrió en las inmediaciones del Parque España.

Sobre los hechos, se denunció que los animales ingirieron trozos de longaniza mezclados con sustancias tóxicas, mismos que colocados en las áreas verdes públicas de la colonia Condesa.

Por lo ocurrido, la Brigada de Vigilancia Animal de la CDMX acudió a realizar labores de limpieza, retiro de cebos y revisión de cámaras de seguridad para iniciar las investigaciones.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) inició una carpeta de investigación por maltrato animal, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por los hechos.