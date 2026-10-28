La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) dio a conocer que abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal tras el reporte de envenenamiento de perros en el Parque España.

La reacción de la Fiscalía CDMX llega luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieran denuncias sobre perros envenenados en la zona.

Fiscalía CDMX abre carpeta de investigación por perros envenenados en Parque España

A través de un comunicado, la Fiscalía CDMX anunció la apertura de una carpeta de investigación debido a los perros envenenados en Parque España.

Esto tras llevar a cabo un operativo conjunto luego de que se reportaran varios perros envenenados, mismos que fueron trasladados a la veterinaria de urgencia.

Así, las labores de investigación y resguardo se desarrollan entre la Fiscalía CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), con el objetivo de salvaguardar la integridad de los animales y brindar tranquilidad a la comunidad que acude a este espacio público.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía instó a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier situación o elemento que ponga en riesgo a las mascotas.

Esto a través de 911 o en los canales oficiales de la Fiscalía y las autoridades de la Ciudad de México.

Comunicado Fiscalía CDMX (Especial)

Fiscalía CDMX encontró evidencia de envenenamiento de perros en Parque España

Ante la gravedad del envenenamiento de perros, agentes de la Policía de Investigación (PDI), personal de servicios periciales y miembros de la Fiscalía CDMX acudieron al Parque España.

Durante los recorridos de supervisión en el perímetro, los agentes policiales hallaron un trozo de alimento que contenía una píldora en su interior.

En forma paralela, el personal ministerial comenzó a recabar las declaraciones de los propietarios de los perros afectados para integrar sus testimonios al expediente.

Asimismo, la representación social solicitó la intervención especializada de expertos en medicina veterinaria, quienes realizarán los dictámenes correspondientes.

Esto permitirá esclarecer las causas de la muerte y sustentar las acciones penales a las que haya lugar.