La escritora Elena Poniatowska abrió el debate sobre la eutanasia en la CDMX a través de su columna “El derecho a morir” publicada en La Jornada.

En ella analiza la iniciativa a favor de la eutanasia impulsada por la asociación civil Libertad para Morir, que busca legalizar la asistencia médica para morir con dignidad.

La propuesta, encabezada por Asunción Álvarez, pretende reunir 20 mil firmas para que el tema llegue al Congreso de la CDMX, donde podría discutirse como un derecho progresista en favor de la libertad individual.

Elena Poniatowska impulsa el debate sobre la eutanasia en la CDMX

Libertad para Morir explicó a Elena Poniatowska que la eutanasia es un tema que se debe discutir, ya que hay personas con enfermedades graves que quieren recibir ayudar para morir con dignidad.

Asución Álvarez, presidenta de Libertad para Morir, y otros miembros de la organización impulsan una iniciativa para que se legalice la eutanasia en la CDMX.

Es por eso que buscan recolectar 20 mil firmas de ciudadanos de la CDMX para apoyar esta propuesta y se discuta en el Congreso de la Ciudad de México.

Elena Poniatowska (X | @Eponiatowska)

Integrante de Libertad para Morir explican a Elena Poniatowska que la iniciativa sobre la eutanasia busca que las personas que quieran morir bien tengan acceso médico para hacerlo de una forma adecuada y sin riesgo.

La eutanasia busca respetar la libertad de todos, por lo que un médico puede negarse a participar en este procedimiento, pero la iniciativa de Libertad para Morir busca que haya asistencia médica para aquellos que desea trascender de manera digna.

En el caso de legalizarse, quienes quieran acceder a la eutanasia tienen la libertad de desistir hasta en el último momento.

La CDMX podría ser el primer estado en legalizar la eutanasia

Libertad para Morir explica que la CDMX es una ciudad progresista que se presta para discutir el tema de la eutanasia.

La asociación explica que encuestas aplicadas en 2017 y 2022 se muestra que más del 70 por ciento de los ciudadanos de la CDMX están de acuerdo con el derecho a recibir asistencia para morir.

Lo que confirma que la eutanasia es un tema que se debe analizar, pues se busca la garantía a una vida y muerte digna.