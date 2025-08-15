Durante la mañana de hoy viernes 15 de agosto, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que no está ofreciendo servicio desde la estación Tasqueña hasta Hidalgo. Te contamos a qué hora podría abrir por completo la Línea 2.
A través de su cuenta de X, el Metro CDMX señaló que, debido a trabajos en la zona de vías en la Línea 2, únicamente cuenta con servicio de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos.
No obstante, el gobierno de la CDMX ofrece a apoyo de unidades de la RTP para los usuarios en el tramo afectado.
