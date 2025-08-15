Durante la mañana de hoy viernes 15 de agosto, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que no está ofreciendo servicio desde la estación Tasqueña hasta Hidalgo. Te contamos a qué hora podría abrir por completo la Línea 2.

A través de su cuenta de X, el Metro CDMX señaló que, debido a trabajos en la zona de vías en la Línea 2, únicamente cuenta con servicio de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos.

No obstante, el gobierno de la CDMX ofrece a apoyo de unidades de la RTP para los usuarios en el tramo afectado.

#AvisoMetro: Debido a trabajos en la zona de vías de la Línea 2, el servicio se ofrece de Cuatro Caminos a Hidalgo en ambos sentidos. No se ofrece servicio de trenes de Hidalgo a Tasqueña, se coordina apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex. Personal del Sistema se encuentra… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 15, 2025

Nota en desarrollo.