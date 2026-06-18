El empresario Jaime Sacal Micha, identificado como integrante del sector joyero de la Ciudad de México (CDMX), fue detenido en 2019 tras ser acusado de abuso sexual contra su nieta.

Ahora, su nombre vuelve a la conversación pública luego de que trascendiera que fue trasladado a un hospital por un problema de salud.

Los periodistas Antonio Nieto y Joaquín López-Dóriga reportaron que el empresario habría presentado un malestar mientras se encontraba en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, conocidas como el búnker, por lo que fue llevado a recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuál es el estado de salud de Jaime Sacal Micha ni las causas que motivaron su traslado a un hospital.

No es la primera vez que Jaime Sacal Micha presenta problemas de salud

De acuerdo con reportes publicados por El Sol de México en 2020, un juez federal ordenó que se brindara atención médica adecuada al empresario debido a los problemas de salud que ya presentaba durante su reclusión.

La determinación judicial buscó garantizar su derecho a la salud mientras continuaba el proceso legal que enfrenta por el delito de violación, sin afectar el desarrollo de las investigaciones.

Además, en ese periodo se desarrollaba la pandemia de Covid-19, contexto que también fue considerado para que el empresario recibiera atención médica especializada.

¿Por qué fue hospitalizado Jaime Sacal Micha?

Hasta ahora no existen reportes oficiales o periodísticos que detallen con precisión las razones por las que Jaime Sacal Micha fue trasladado a un hospital.

Tampoco se ha informado a qué nosocomio fue llevado ni cuál es su condición médica actual, por lo que persiste la incertidumbre sobre su estado de salud.

Mientras tanto, el proceso judicial derivado de la denuncia presentada por su nieta continúa. La acusación se remonta a 2016, cuando la entonces menor de edad denunció a su familiar por presunto abuso sexual.