México.- Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso a Jaime “N”, quien fue detenido en Estados Unidos. Al empresario se le acusa de agredir sexualmente y amenazar a su nieta durante seis años.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX informó que mientras se realizan las investigaciones, el empresario permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en su domicilio , debido al riesgo que tiene para contagiarse de Covid-19.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 29 de abril que después de buscarlo por 190 países a través de la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol deportó a Jaime “N”, al tener una orden de aprehensión por el presunto delito de violación equiparada agravada.

“La Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la FGJ de la CDMX solicitó la activación de alertas migratorias a su nombre, ante el Instituto Nacional de Migración, así como con la Oficina Central Nacional Interpol Washington, y la publicación de la notificación roja ante la Secretaría General de Interpol”. Fiscalía General de la República

Jaime, acusado por su nieta

El hombre de 69 años de edad fue acusado por su nieta, menor de edad, de haberla violado entre 2010 y 2016 . El empresario joyero amenazó a la niña de matarla a ella y a su familia si decía lo que había hecho, de acuerdo con la denuncia.

Después de haber sido señalado por el delito de violación, el hombre huyó a Estados Unidos y ahí estuvo varios años hasta que fue detenido por la Interpol.

El empresario joyero es dueño de varios establecimientos ubicados en la calle Francisco I. Madero en la colonia Centro en la CDMX y de un edificio en esa misma calle.

Con información de La Jornada, Reforma y La Razón