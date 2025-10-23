El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la CDMX ha propuesto cerrar el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en medio de la ola de desapariciones e inseguridad creciente que se ha registrado en esa zona.

La propuesta realizada por Tania Larios, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso CDMX, plantea “blindar a la ciudadanía” cerrando el acceso al Ajusco, calificando la situación de “muy grave”.

Dicho planteamiento del PRI CDMX tuvo lugar en el desayuno con medios en El Bajío este jueves 23 de octubre de 2025, mientras familiares de tres desaparecidos en el Ajusco realizaban una protesta en la Secretaría de Gobernación:

Ana Amelí García Olin Vargas Luis Óscar Ayala

Tania Larios (Redes Sociales)

El PRI CDMX buscará cerrar accesos al Ajusco por desapariciones en la zona

En opinión de Tania Larios, el PRI CDMX debe hacer un llamado a que la ciudadanía no visite el Ajusco, con el objetivo de que más personas no pongan en riesgo su seguridad.

Aunque descartó que el PRI CDMX pueda realizar investigaciones individuales en el Ajusco por el riesgo que esto implica, precisó que podrían abogar por cerrar la zona ante la ola de desapariciones e inseguridad creciente.

Tania Larios reiteró que la situación en el Ajusco es “muy grave” y debe ser visibilizada, ante lo que sugirió tomar medidas ante la inacción de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández.

En la parte final de su mensaje, hizo un llamado al PRI CDMX para mantenerse unida no solo para proteger a la ciudadanía en el Ajusco, sino para evitar que Morena obtenga más alcaldías en CDMX.