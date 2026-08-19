Fiscalía CDMX logra 4 vinculaciones a proceso por casos de despojo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que logró la vinculación a proceso de 4 personas que están señaladas por casos de despojo.

De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, los 4 individuos por despojo son identificados como:

Diego “N”

Enrique “N”

Damián “N”

Roberto “N”

Las autoridades de la CDMX manifestaron que los cuatro fueron detenidos por policías de la CDMX en cumplimiento de una orden de aprehensión, debido a que incumplieron medidas cautelares mientras llevaban su proceso por despojo en libertad.

Las alcaldías con más despojos de viviendas en CDMX en 2026 (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Juez vincula a proceso a 4 personas por despojo; permanecerán en prisión preventiva

El martes 18 de agosto de 2026, la Fiscalía de la CDMX informó que un juez de control dictaminó la vinculación a proceso de 4 sujetos que son señalados por su presunta participación en el delito de despojo.

Indicaron que Diego “N” y Enrique “N” no cumplieron con las medidas cautelares impuestas por un juez, por lo que se ordenó nuevamente su presentación judicial.

Por su parte, Damián “N” y Roberto “N” no se presentaron a firmar ante la autoridad, por lo que se ordenó su reaprehensión para asegurar la continuación del proceso penal en su contra.

Los 4 sujetos son señalados por:

Diego “N”: Ingresó a un inmueble ubicado en la colonia El Paraíso, alcaldía Álvaro Obregón.

Enrique “N”: Ingresó a un inmueble ubicado en el Barrio San Marcos, alcaldía Xochimilco.

Damián “N”: Ingresó en 2020 a un inmueble ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Roberto “N”: Ingresó en 2022 un inmueble ubicado en la colonia El Mirador, alcaldía Tlalpan.

Derivado de estos señalamientos y de las violaciones a sus medidas cautelares, el juez determinó también la vinculación a proceso de los 4 implicados, por lo que deberán permanecer en prisión para continuar con su proceso judicial.