Fiscalía CDMX logra 4 vinculaciones a proceso por casos de despojo

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que logró la vinculación a proceso de 4 personas que están señaladas por casos de despojo.
De acuerdo con la Fiscalía de la CDMX, los 4 individuos por despojo son identificados como:
- Diego “N”
- Enrique “N”
- Damián “N”
- Roberto “N”
Las autoridades de la CDMX manifestaron que los cuatro fueron detenidos por policías de la CDMX en cumplimiento de una orden de aprehensión, debido a que incumplieron medidas cautelares mientras llevaban su proceso por despojo en libertad.
Juez vincula a proceso a 4 personas por despojo; permanecerán en prisión preventiva
El martes 18 de agosto de 2026, la Fiscalía de la CDMX informó que un juez de control dictaminó la vinculación a proceso de 4 sujetos que son señalados por su presunta participación en el delito de despojo.
Indicaron que Diego “N” y Enrique “N” no cumplieron con las medidas cautelares impuestas por un juez, por lo que se ordenó nuevamente su presentación judicial.
Por su parte, Damián “N” y Roberto “N” no se presentaron a firmar ante la autoridad, por lo que se ordenó su reaprehensión para asegurar la continuación del proceso penal en su contra.
Los 4 sujetos son señalados por:
- Diego “N”: Ingresó a un inmueble ubicado en la colonia El Paraíso, alcaldía Álvaro Obregón.
- Enrique “N”: Ingresó a un inmueble ubicado en el Barrio San Marcos, alcaldía Xochimilco.
- Damián “N”: Ingresó en 2020 a un inmueble ubicado en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.
- Roberto “N”: Ingresó en 2022 un inmueble ubicado en la colonia El Mirador, alcaldía Tlalpan.
Derivado de estos señalamientos y de las violaciones a sus medidas cautelares, el juez determinó también la vinculación a proceso de los 4 implicados, por lo que deberán permanecer en prisión para continuar con su proceso judicial.